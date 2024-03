Coté López salió en defensa de Luis Jiménez tras acusación en redes: “No me ha hecho nada”

Coté López rompió el silencio en sus redes sociales y volvió a comentar sobre su actual relación con Luis Jiménez tras el anuncio de su separación, aunque en esta ocasión defendió los 18 años que pasaron juntos.

Y es que luego de que la pareja anuncia que oficialmente ya no estaban juntos, el ex futbolista ha recibido más de un comentario negativo, en su mayoría por parte de seguidores de la empresaria.

¿Qué dijo Coté López en su IG?

“Mi gente, yo no quiero seguir hablando de cosas privadas porque cuando lo hice fue solo para mis seguidores, pero después aparece en otras páginas y la gente que no me conoce habla pésimo”, partió diciendo la empresaria en su cuenta personal.

Esto último se dio luego que a Coté le escribiera un seguidor a su cuenta personal de IG, a través de una caja de preguntas anónimas, en donde le dieron a conocer un “odio” creciente hacia Jiménez tras el anuncio de la separación.

“Qué rabia me da lushini, que te hace daño ahora, lo odio“, fue el mensaje que le llegó a López y el cual usó para defender a su ex esposo.

Ante esto, Coté se sinceró con sus más de 2 millones de seguidores, cerrando el tema de su vida amorosa. “Quiero aclararlo porque he leído comentarios feos para él aquí y en su insta. A mí, Luis no me ha hecho nada y tengo solo lindas palabras para él, me dio a mis bebés y los años más felices de mi vida”.

Revisa la historia de Coté López:

