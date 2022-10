“No sean envidiosos”: Coté López explicó su particular intervención estética que llamó la atención de fans

Coté López nunca deja de hacer noticia y marcar tendencia. Ahora la empresaria sorprendió a sus seguidores en Instagram tras dar a conocer la intervención estética a la que se sometió y que generó una serie de especulaciones en torno a su apariencia.

Para evitar confusiones, la también influencer publicó un video en el que muestra en detalle de qué se trata este procedimiento que, según señaló, corresponde a un lifting de ombligo.

En el registro se puede observar a la esposa del futbolista Luis Jiménez luciendo un bikini, dejando al descubierto su abdomen y con ello el objeto que forma parte de la intervención que no corresponde a una cirugía en sí.

Concretamente, Coté declaró en primer lugar que “les voy a aclarar una cosa, porque apareció en todos los diarios ‘el nuevo ombligo’, ‘la nueva intervención’, no se qué. Es mi mismo ombligo. Mi ombligo no me lo han cambiado“.

Según mostró, se trata de un tubo que está sujeto a su abdomen con unos hilos para que “presione y haga una fibrosis. Así no voy a tener las arruguitas de arriba del ombligo, pero no es más que eso”.

“Mi guata sigue siendo la misma. Mis pechugas siguen siendo las mismas. No es se operó entera como dicen todos los diarios. Yo hago ejercicio mi gente. No sean envidiosos. Este es mi cuerpo. Primera vez que me hago algo en la guata“, sentenció.

Puedes ver el video a continuación: