Así quedó Cote López tras su fallido autocorte de pelo: “No sé si reír o llorar”

Cote López se aventuró en el mundo de la peluquería; aunque con ella misma y desafortunadamente obtuvo resultados aparentemente no tan buenos. Y es que la empresaria e influencer decidió autocortarse el pelo, algo que terminó mal.

O al menos eso fue lo que ella misma escribió a través de redes sociales. Fue en su cuenta de Instagram donde, mediante sus historias, compartió el cambio de look que resultó de su impulso.

Pero, ¿cuál fue el problema? Ella usó una tijera “entresacadora” con su cabello sin tener la técnica bien entrenada. Aunque lejos de echarse a morir, aprovechó el momento para reírse de sí misma.

El fallido corte de pelo

“Tú y yo no nos vamos a creer nunca más estilista, ¿ok?“, escribió en la red social. Ella intentaba sacar de su pelo las puntas quemadas. Aunque, finalmente terminó retirando mucho más que eso.

“¡No hace nada bien!“, escribió en tono de humor. “Me siento de los 80. No sé si reír o llorar“, insistió.

Finalmente, la influencer terminó con una forzada chasquilla que la estilista le dejó para salvar su look: “La niña que me arregló, me decía: ‘Pero está a la moda’. ¿Cómo le explico que no quería estar a la moda?“, cerró.

Revisa sus historias de Instagram:

