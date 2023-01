¿Viña sin Cote López? Contó la particular exigencia que la llevaría a restarse de la gala

La Gala del Festival de Viña del Mar vuelve este año en gloria y majestad, tras un largo tiempo suspendida a causa del contexto político y social de 2019 y la posterior crisis sanitaria por el COVID-19.

Es por ello, que las celebridades y figuras del espectáculo de nuestro país comienzan a calentar motores para dar rienda suelta a su glamour y creatividad para, así, convertirse en tendencia en redes sociales o en portada de alguna revista.

A diferencia de años anteriores, en este oportunidad el evento que se televisa desde 2011 contará con una temática que, si bien, no será obligatorio cumplir, sí, será premiado por la organización.

“Inspira tu look en el agua, el aire y la tierra. invitando así a jugarse con materiales sostenibles y amigables con el medioambiente”, dice la invitación llevó a varios eventuales asistentes a replantear su presencia en la Gala. Una de ellas, Cote López.

“Prefería no estresarme y no ir”

En conversación con LUN, la empresaria y escritora aseguró que en un principio creyó que la exigencia había sido ir con un vestido creado con materiales reutilizados, pero luego, desde la producción le aclararon que el tema es más amplio.

“Me explicaron (…) que podría ser un vestido que yo haya usado o uno de mi mamá. Ahí lo encontré más razonable, porque si me lo dicen con tres meses de antelación me hago un vestido con tapitas, pero si me lo dicen en menos de un mes prefería no estresarme y no ir“, reveló la también escritora y psicóloga.

Alexis Zamora, productor ejecutivo de la Gala, se refirió a las declaraciones de López y afirmó que no es estricto, y que el requerimiento tiene que ver más con lo artístico. “Este vestuario puede ser reutilizado, reinventado o hecho con temas de reciclaje. Es un marco de acción, no es estricto”, aclaró.

“No es obligación ir con un vestido reciclado, no vamos a dejar a nadie fuera, pero sí, incentivar que el contenido no sea tan comercial. Hasta ahora, el 10% de los invitados se ha bajado”, sentenció Zamora en entrevista con el medio.