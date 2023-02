Coté López desata su furia tras ayudar a damnificados de incendios: “Parece que la gente necesita el show”

La empresaria y modelo nacional, María José “Coté” López, expresó su molestia ante las críticas de diversos usuarios, quienes le reprocharon su ostensible celebración del Día de los Enamorados en medio de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur.

Como respuesta, la influencer subió este miércoles una serie de fotos y videos en los que mostró la manera en que colaboró con los damnificados, todo junto a su esposo, el ex futbolista Luis Jiménez.

En un post de Instagram, aseguró que “entré a mis DM (mensajes directos) y quedé mal con la cantidad de insultos por gastar para el 14 de febrero. Por ejemplo: (me decían) ‘Con la plata que tienen y no ayudan al sur'”.

López apuntó a que la gente le insistía en que “básicamente somos una mierda”, ante lo que aclaró: “Mi gente, mi vida no es Instagram. De verdad me cansa, me estresa que hablen sin saber, es siempre lo mismo”.

Ayuda a damnificados

En los registros subidos, se puede ver a la propia empresaria y a su marido descargando gran cantidad de bidones de agua, los que irán a parte de las personas que lo perdieron todo por culpa de los siniestros.

Entrando más en detalle sobre la colaboración, la influencer sostuvo que “para su tranquilidad, primero enviamos camiones. Luego, no nos pudimos quedar tranquilos sin ir nosotros mismos para cerciorarnos que le entregaríamos a gente que realmente lo necesitara”.

Aunque perseveró en las críticas. “Pero parece que la gente necesita el show. Ahí tienen ¿Contentos? Espero que antes de tratarme de lo peor, ustedes también hayan ayudado, aunque sea con un paquete de tallarines”, escribió.

Por último, López señaló que las fotos y videos son de la semana pasada y que “hubo mucha gente que nos ayudó a ir a comprar ropa de cama, comida, agua, a subir las cosas, etcétera. Les agradecemos mucho, ellos saben quiénes son”.