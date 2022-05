Cote López sinceró por qué se siente insegura tras una de sus operaciones

María José López sinceró una de sus inseguridades, en conversación con Pamela Díaz, en su programa Sin Editar.

La influencer fue la última invitada en el espacio de YouTube conducido por la Fiera, donde hablaron de todo, rieron y también hubo tiempo para momentos más íntimos.

Es en ese contexto que Díaz le preguntó a Coté si tenía algún complejo, a lo que la entrevistada respondió entre risas “¿tienes tiempo?”.

“¿Tienes inseguridades?”, replicó la conductora.

A lo que López contestó “sí, como todas las mujeres”.

“Pero, por ejemplo, ¿qué te da inseguridad? Porque todas las mujeres, bueno… Yo y todo el mundo tiene ciertas cosas como del físico y que uno trata de no mostrar”, comentó Pamela.

Ante esto, la emprendedora sinceró que “físicamente, sí. La boca, que siempre lo he dicho”.

“Después de tantas mierdas que me hicieron, porque me pusieron una cuestión que no se salía y todo. Y después me operé. La movilidad quedó como media menos, el labio medio hinchado”, añadió.

Finalmente, concluyó que “eso siempre me ha dado inseguridad”.

Mira la conversación completa acá: