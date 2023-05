“Este compa ya está muerto…”: Cote López captó a Luis Jiménez haciéndose el lindo con mujeres en yate en México

“Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado”, le cantaba Cote López a Luis Jiménez luego que el ex seleccionado nacional se acercara a un grupo de mujeres en un yate, tras lanzar un balón en su dirección.

Luego de este gracioso momento de la pareja, la influencer chilena fue quien se acercó a este grupo de mujeres y subió a su embarcación para “carretear con ellas” y disfrutar de unos shots.

Todo parece haber quedado en risas para la popular pareja que disfruta de sus vacaciones en las paradisíacas playas mexicanas.

Todo fue compartido por la propia empresaria en su cuenta de Instagram, donde mostró el momento en que el ex crack de Palestino se hizo el lindo con las chiquillas acercándose a ellas.

Lo que nunca pensó es que la también escritora lo grabaría y lo compartiría con sus seguidores.

Cote López y el Mago Jiménez están de vacaciones con su numerosa familia en Cancún, esto luego de dar a conocer anteriormente en sus stories que en total eran 35 familiares vacacionando juntos.

Revisa aquí el divertido momento de la pareja: