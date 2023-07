“Ojalá ninguna niña viva lo que yo viví”: Coté López recuerda duro momento de su juventud

La farándula es un escenario que desde fuera parece entretenido, pero muchas veces quienes la viven desde dentro no necesariamente lo están pasando bien. Como fue en el caso de María José López, quien entró en una tremenda polémica con Mauricio Pinilla.

Y fue en este contexto que a través de su cuenta de Instagram, la influencer recordó cómo fue este momento para ella. Cabe destacar que los medios cubrieron cuando se le vio entrando a un hotel con el seleccionado nacional, situación que se dio mientras ella mantenía una relación con Luis Jiménez.

¿Qué dijo Cote López?

En redes sociales se da mucho la dinámica de preguntas y respuestas. Y así ocurrió que un fan le consultó sobre su pasado: “¿Te duele aún que te juzgaran tanto cuando tenías 17 o 18 años?”.

Y la empresaria no esquivó la pregunta con la que de paso aprovechó de desahogarse: “No, cero. Pero en esos tiempos sí fue muy duro para mí y ojalá ninguna niña en el mundo viva lo que yo viví”, respondió.

Una dura declaración

“Gracias a Dios, siempre he sido fuerte y he entendido que hay mucha envidia detrás de cada comentario despectivo”, fue como reflexionó sobre lo vivido y sobre todo luego de confesar cómo sentía que era tratada por el país.

“Lo que más me dolía era que me trataban como ‘la p*ta de Chile’ y al día de hoy me sobran dedos de una mano (para contar a) los hombres con los que he estado”, cerró.

Revisa su historia a continuación: