“Medio áspero, pero salva”: Coté López contó que su pelo se está recuperando tras fallido tratamiento

En sus redes sociales, María José “Coté” López compartió las consecuencias de un tratamiento que se realizó en el cabello, el cual se lo dejó como una “virutilla”.

“Se me cortó todo el pelo y me quedó todo el pelo una virutilla”, contó en Instagram. “Miren mi gente esto, por favor. Llevaba años, no sé cuántos, una sin teñirme el pelo, sin hacerme nada más que las cremas de ‘Clo’ (su marca) y se me ocurrió hacerme un botox capilar”, comentó.

“Es una paja, quiero llorar. Ya me hice dos masajes con crema para tratar de arreglarlo. No se logra ver el nivel de paja que está. Sé que es superficial, pero me quiero matar”, detalló sobre el tratamiento al que sometió su cabellera.

Sin embargo, durante horas de este miércoles, la modelo volvió a recurrir a sus redes para contarle a sus seguidores que logró sanar gran parte de su cabello.

A través de sus stories, la esposa del “Mago” Jiménez contó que muchas personas le han escrito a raíz de lo de su pelo para entregarle consejos y que se sometió a un nuevo tratamiento.

“Hoy día me aplicaron un tratamiento que se llama joico y después K18… igual solucionó harto, un 40%”, explicó.

Tras eso, continuó y contó que “está medio áspero, pero salva. Así que aquí estamos (…) yo soy positiva, así que el próximo tratamiento va a estar mejor y ya damos vuelta la página”.

Mira sus declaraciones aquí: