Coté López defendió a Pailita de críticas por funa de ex pareja: “Esas palabras son muy fuertes”

Cote López se sumó a la última polémica del espectáculo y analizó en profundidad el altercado que tuvo lugar en redes sociales el pasado fin de semana entre Pailita y su ex pareja Skarleth.

Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram donde una seguidora le preguntó por su opinión sobre Pailita, a quien la usuaria catalogó de “pedófilo” y que “tenía encerrada a su mina”. Ante esto, la empresaria no dudó en entregar su propia versión.

“Primero, esas palabras son muy fuertes y me gustaría desglosarlas“, comenzó escribiendo en la red social, justo antes de puntualizar en una palabra. “Pedófilo no se usa de ninguna manera en una relación consentida y no existe tanta diferencia de edad, así que por favor no le den un mal uso a la palabra“, advirtió.

Acto seguido, la también psicóloga reparó en otro punto al señalar que “‘encerrada’ quiere decir que si ella abre la puerta, la puerta está con llave, lo que no es el caso. Ella sí salía, lo que pasa es que ella quería estar en los eventos de él, que es muy diferente”.

En esa línea, López opinó que “están distorsionando y aumentando algo demasiado”, ya que Skarleth “lo quiso acompañar, recién estaban juntos, él es público y quería resguardar su privacidad para que no estuvieran luego hablando de ellos“.

“Pero ella, como niña que es, quería que él la mostrara más porque a lo mejor así se sentía más valorada, entendible también”, reflexionó, agregando que “el error fue no haberle contado de su viaje, pero también es un cabro chico y qué sabemos nosotros del porqué no lo hizo“, sentenció.

Finalmente, la influencer cerró su comentario diciendo que “escribo de lo que vi en un Live nomás”. “Es mi análisis de sapa”, expresó en su cuenta de Instagram.