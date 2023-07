Coté López responde a seguidor que la acusó de pensar únicamente en la plata: “La gente ve sólo una cara”

La empresaria nacional María José “Coté” López volvió a dar que hablar en las redes sociales, luego de que un usuario le hiciera una crítica acerca de sus negocios.

La influencer aplicó la clásica dinámica de la caja de preguntas en Instagram, algo que suele hacer prácticamente todas las semanas con sus más de dos millones de followers.

Fue en ese contexto que una persona le hizo un duro cuestionamiento. “Para qué más negocios. Sólo piensas en la plata”, escribió.

“Jamás he pensado en la plata”

Esto no fue dejado pasar por la modelo, quien señaló: “Voy a ser honesta 100%. Jamás he pensado en la plata. Soy cero apegada a ella, seguramente porque nunca me ha faltado (que doy gracias a Dios)”.

La influencer admitió que “me llama la atención que la gente ve sólo una cara de las cosas”, dejando una llamativa reflexión que involucró a la gente que trabaja con ella y con su pareja, el ex futbolista Luis Jiménez.

“Por ejemplo, Si el negocio crece ¿Saben cuántas personas cesantes contratamos? ¿Han pensado eso? En que si ganamos más podemos dar”, indicó.

López insistió en que “tengo claro que las personas que escriben eso no me conocer, pero ¿Por qué siempre ver el lado más vacío del vaso?”.

Por último, catalogó de “heavy” que varias de las preguntas hayan sido sobre el aspecto económico, apuntando a que “es como por etapas. Hay días que sólo lo de las niñas, otros sólo de mi relación con Luis, etcétera”.