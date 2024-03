Cote López aclaró supuesto romance con Pailita: “Hace mucho en…”

Cote López llamó la atención luego de ser vinculada por usuarios en redes sociales con el cantante Pailita, donde hubo una pregunta bastante específica en la que se le consultó al artista del género urbano si es que tenían una relación amorosa.

“Oye bro, ¿la Cote López está contigo o no?”, fue la interrogante que uno de sus seguidores le lanzó en pleno live de Instagram, donde el músico estaba recibiendo diferentes comentarios.

Ante esto, la empresaria y también influencer no tardó en referirse a este tema para despejar los rumores; sobre todo luego de que durante 2023 ya se hubiese referido a la relación de Pailita con Skarleth Labra, donde incluso lo defendió.

La aclaración de Cote López

“Ayer me escribieron en una foto mía y de él y yo no entendía, tuve que buscar qué onda”, partió comentando Cote López a Infama luego de ser consultada por el supuesto romance.

Ante esto, la influencer fue tajante: “Obvio que es falso, hace mucho en una casilla de preguntas me preguntaron qué opinaba de una funa de estos niños (él y su ex) y yo di mi opinión y lo defendí, entonces me imagino que de ahí sale el nombre”, precisó.

“La verdad es hasta chistosa esta ridiculez (…) aunque estoy acostumbrada…Aclaro que nunca en mi vida he hablado con él o visto“, cerró.

