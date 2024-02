“Aprendo de mis errores”: Cote López tras nuevos rumores de término de su matrimonio con Luis Jiménez

Cote López se refirió a los rumores que nuevamente indicaban un supuesto quiebre en su matrimonio con el ex futbolista Luis Jiménez.

La influencer habría conversado en exclusiva con el programa “Que te lo Digo”, donde la periodista Paula Escobar reveló los dichos de López respecto al bullado tema tras ser consultada.

“La verdad no tengo ganas de hablar nada y los errores los cometo una vez. Porque de verdad no voy a hablar más en mi vida”, expresó la modelo refiriéndose a su relación sin aclarar los rumores de una posible nueva separación.

“Yo aprendo de mis errores y no me voy a referir al tema”, finalizó López de acuerdo a lo relatado por Escobar.

Cabe destacar que el ex futbolista fue recientemente vinculado con Lisandra Silva, información que fue desmentida tras la consulta del portal Infama a Jiménez.

“Nunca en la vida la he visto. Y no entiendo el show que hacen porque he ido a 2 fiestas en 1 mes, una con amigos, mi hijo y otra con la Jose (que apañó porque no le gusta la electrónica)”, expresó al medio a través de su cuenta de Instagram.

