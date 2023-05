Cote López paró en seco a seguidor que la interpeló por inasistencia de sus hijos al colegio: “Se lo merecen”

Cote López hizo una pausa a sus días de relajo en Reñaca para realizar una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Acostumbrada a abarcar distintos temas, como la vez que respondió interrogantes tales como si tendría un amigo pobre o si volvería a trabajar en la televisión, esta vez no fue la excepción y contestó un mensaje relativo a sus hijos.

“¿No te da lata que falten los niños al colegio por vacaciones? Yo ni para llevarlos al médico los dejo faltar”, escribió una internauta en la cápsula de la red social, haciendo alusión a las recientes vacaciones que tomó la familia en México.

Fiel a su estilo, la empresaria no dudó en dar una respuesta y parar en seco la interpelación de la usuaria, pues argumentó que la ausencia de sus pequeños en el colegio está justificada y que, además, tienen muy buenas calificaciones.

“No me da lata, por el contrario, se lo merecen. Obvio durante el resto del año no faltan nunca para así tener días para viajar. Jamás en la vida me han pedido ayuda para estudiar o para un trabajo. Jamás les he exigido alguna nota”, dijo a modo de defensa.

En ese sentido, agregó que “creo que tendrán una larga vida de adultos para estresarse”.

“No me interesa que lo pasen mal de niños, si logran pasar de curso, para mí es suficiente. Quiero que sean felices, es muy triste ver niños estresados por no cumplir con las expectativas de sus padres”, concluyó.

Mira las historias a continuación: