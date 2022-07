Hará millonaria donación: Creadora de Friends admitió sentir “vergüenza” por la falta de diversidad en la serie

Recientemente, la creadora de la popular serie Friends, Marta Kauffman, reveló sentir “vergüenza” ante la falta de diversidad en la producción noventera.

Kauffman, quien creó la serie con David Crane, indicó a Los Ángeles Times que la movilizaciones iniciadas en 2020 por el asesinato de George Floyd la hicieron repensar la falta de diversidad.

“Fue después de lo que le sucedió a George Floyd que comencé a luchar con el hecho de haber comprado el racismo sistémico de formas de las que nunca me di cuenta”, explicó la directora.

En esa línea, continuó al señalar que “ese fue realmente el momento en que comencé a examinar las formas en que había participado. Entonces supe que necesitaba corregir el rumbo”.

“He aprendido mucho en los últimos 20 años. Admitir y aceptar la culpa no es fácil. Es doloroso mirarse en el espejo. Me avergüenza no haberlo sabido mejor hace 25 años”, detalló Kauffman.

Ahora, para corregir dicha situación, la directora reveló que donará $4 millones de dólares a la Universidad de Brandeis con el fin de establecer la cátedra Marta F. Kauffman ’78 en Estudios Africanos y Afroamericanos, cuyo dinero irá destinado a un académico para que estudie sobre el continente y así poder contratar a otros profesionales expertos.

“Siento que finalmente pude marcar una diferencia en la conversación”, añadió. “Quiero asegurarme de ahora en adelante en cada producción que haga que soy consciente de contratar personas de color y buscar activamente a jóvenes escritores de color. Quiero saber que actuaré de manera diferente a partir de ahora. Y entonces me sentiré aliviada”, cerró.