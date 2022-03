Continúa la polémica luego que fracasara la colaboración que el chileno Cris MJ quería realizar con algunos artistas de renombre mundial en su éxito Una Noche en Medellín.

El feat había generado mucha expectación en la industria del reggaetón nacional e internacional debido a la participación de la colombiana Karol G y el puertorriqueño De La Ghetto.

Sin embargo, a horas de su lanzamiento y en medio de una serie de polémicas, el tema se cayó a pedazos frente a los ojos de miles de fanáticos que lo esperaban con ansias.

Todo comenzó cuando De La Geezy acusó que “me quieren bajar del remix, mi gente, no me puedo dejar y lo más cabrón que fui el primero en tirar!”. En respuesta, Cris MJ le dijo que “eso no es así broder (sic), esto no pasa por mis manos, para la gente que piensa que soy yo no es así, son cosas de las grandes ligas”.

Luego, la Bichota se desligó del feat explicando que “en ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado y que al parecer habían varios remix hablados hasta hace dos días que lo anuncié”.

Desde el sello controlador de Cris MJ, Stars Music Chile, respaldaron al artista chileno y en stories de Instagram confirmaron que “De La Geezy no va el remix por decisión de la industria mayor, pero créanme que tenemos un proyecto muy importante donde considerar al chulito”.

Luego de los dardos cruzados, los fanáticos intentaron encontrar al culpable del fail de la semana, apuntando contra el cantante nacional, quien al parecer recibió duras críticas por el hecho.

En esa línea, Stars Music Chile compartió el apoyo que ha recibido Cris MJ, el que vino incluso de su colega Pailita, quien hizo un llamado a poner alto a las críticas, ya que la decisión “no pasó por sus manos ni las de su equipo de trabajo”.

“Preocúpense de apoyar al Cris, que es tremendo logro para él y la escena chilena”, señaló en su cuenta de Instagram.

