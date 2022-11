Cris MJ rompe en llanto tras recordar a sus amigos: “Cuando me haga millonario voy a rescatarlos”

Cris MJ, una de las principales figuras del género urbano nacional, se emocionó tras entregar un sentido relato sobre sus inicios musicales en La Serena, Región de Coquimbo.

En entrevista con Julio César Rodríguez para el programa online La Junta, el cantante recordó una de sus primeras canciones titulada Si mañana caigo preso, cuyo videoclip contó con la participación de amigos de la infancia.

“Fue un tiempo medio difícil para mí, igual estaba metido en problemas de la calle (…) Ese video me hace recordar cosas”, contó el autor de Una noche en Medellín sobre la pieza audiovisual.

El artista indicó que en ese momento “estaba entero motivado, me estaba yendo bien (…) Con gente que te apoya te sentí’ bien“. Ante esto, Rodríguez le pregunta “¿Y esos amigos siempre sientes que te han apoyado o no?”.

“Cuando voy para allá (La Serena) sí, se juntan conmigo. Yo les digo que esperen, que cuando yo me haga millonario voy a rescatarlos“, expresó el cantante, luego agregó que “no los he dejado botados”.

Posteriormente, rompe en llanto generando la inmediata contención del animador de Chilevisión. “Vas a cumplir todos tus sueños y lo vas a lograr”, señaló el periodista.

Luego, el artista sinceró que ese mismo mensaje se lo dijo a sus padres. “Les dije que me esperen (…) Después fui a buscarlos, le compré una casa a mi mamá, un auto y se está juntando con mi papá. Ahora estamos todos juntos y eso es algo que esperaba“.

Cabe mencionar que este jueves, Cris MJ estrenó su primer disco titulado Welcome To My World, que incluyó colaboraciones con Tiago PZK, Pablo Chill-E, Ak4:20 y Fran C, entre otros.