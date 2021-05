A casi dos meses del fallecimiento del actor nacional Tomás Vidiella, quien murió tras contagiarse de COVID-19, el también actor Cristian Campos se defendió de los cuestionamientos que surgieron en su contra.

En entrevista con la revista Sábado de El Mercurio, Campos afirmó que en ningún momento hubo contacto físico en la obra Orquesta de señoritas, la cual iba a ser presentada en contexto de pandemia.

Además, relató que una vez conocida la noticia, observó un mensaje en su Twitter que decía “tú lo mataste, no vas a poder vivir con tu conciencia, vas a tener que irte del país”. “No conocía a la persona que había escrito eso y lo único que pensé fue: ‘¿Por qué dice que lo maté yo? ¿Qué es esto?'”, describió.

En este marco, afirmó que la obra cumplía con todos los requisitos impuestos por el Ministerio de Salud y que se cuidaron con todos los protocolos de PCR y aforos.

“Otro elemento que nos jugaba a favor nuestro era que íbamos a partir en la época en que se iban a estrenar las vacunas. De modo que había una sensación de seguridad”, continuó.

Debido a su avanzada edad de 83 años, Vidiella era catalogado como paciente de riesgo en caso de contagiarse de COVID-19, aún así, Campos explicó que fue el propio artista el que decidió participar en la obra de teatro.

Él decidió subirse al escenario. ¿Cómo le íbamos a cuestionar esa decisión? ¿Había que decirle ‘estás muy viejo, quédate en la casa’? Eso lo encuentro totalmente condescendiente”, comentó.

Finalmente, Campos narró que “salgo a caminar y me quedo pegado mirando el departamento de Tomás, su ventana, imaginando su pieza, sus cosas, sus zapatos, porque éramos vecinos. No tengo el páncreas para subirme al escenario, no por el momento”.