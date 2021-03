El pasado miércoles se confirmó el fallecimiento del actor Tomás Vidiella a sus 83 años, luego de contagiarse de COVID-19.

Antes de su muerte, el intérprete se encontraba trabajando de manera muy activa en la obra Orquesta de Señoritas, montada en el Teatro Oriente, siendo una de las primeras actividades teatrales en desarrollarse de manera presencial.

La obra dirigida por Álvaro Viguera contaba con un elenco integrado por Willy Semler, Francisco Medina, Gonzalo Muñoz-Lerner, Mauricio Pesutic y Cristián Campos. Este último, fue el primero en dar a conocer públicamente sobre su contagio. Este hecho alertó al equipo, donde cada miembro se tomó su respectivo test PCR.

“Salieron los resultados y caímos en la cuenta de que cinco de nosotros estábamos contagiados, y empezamos a comunicarnos vía Whatsapp, qué síntomas teníamos y cómo nos sentíamos, de modo que fue alarmante en un comienzo, porque todos pensábamos en Tomás“, comentó Campos en entrevista con La Tercera.

El artista también se refirió a las acusaciones que rondan en redes sociales sobre haber sido la supuesta persona que ocasionó el contagio de su fallecido colega.

“Me parece una irresponsabilidad y una crueldad, en un momento tan doloroso, apuntarme con el dedo, en circunstancias en que tengo la certeza de que no fui quién contagió, puesto que no contagié a mis compañeros de la televisión con los que trabajé lunes y martes”, aseveró.

Finalmente, indicó que “todas las mentirillas de Twitter se las llevará el viento y nosotros nos iremos acostumbrando a la ausencia de este hombre esencial del teatro chileno”.