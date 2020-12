El cantante mexicano Cristian Castro revolucionó las redes al publicar una fotografía de él bebiendo desde una mamadera. La imagen, de hace siete días, ya suma más de 7.800 me gusta y diversos comentarios que apuntan a este especial objeto asociado a los bebés.

En conversación con Mitre Live, el artista que hace poco estuvo de cumpleaños confesó que “sigo siendo chico y no me gusta crecer (…). Me siento contento así. No quiero madurar tanto. Me aburre un poco lo de adulto”, dijo.

Lee también: “Todavía no me lo creo”: El increíble día después del doble de Raphael tras ganar “Yo Soy”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristian Castro (@cristiancastronoi)

Con nostalgia por su infancia, el cantante recordó el “Nintendo, la Play Station y no quiero dejarlo porque estoy rasguñando los 35 años”. Incluso, según contó, para su cumpleaños su madre le regaló una de estas consolas.

Respecto de la mamadera (mema), aseguró que “me encanta porque les hace mucho problema a mucha gente, pero la verdad es que es comodísimo cuando estás en una cama o en un sillón”

“En lugar de tener un vaso que se te va a caer lo que estás tomando, con la mema no tiene nada que ver con que seas un bebé. Se me hace un poco ridículo que la gente automatiza tanto la mema con un bebé“, enfatizó el artista.

Lee también: Compositor mexicano Armando Manzanero fue intubado por coronavirus

“Obviamente es para los bebés, pero se automatiza tanto que es un color de nena y que la mema es para bebés”, concluyó.

Por eso, e inspirado por el revuelo que causó su foto, anunció su nuevo emprendimiento.

“Estoy queriendo hacer una marca de mema para adultos. Te juro que es buena idea. Me la dio una amiga esa idea y está bastante buena. Prepárense para las memas de adultos”, advirtió.