El actor nacional Cristián de la Fuente se sinceró en torno a su carrera televisiva y explicó sus razones para alejarse del país e intentarlo en el extranjero.

En el programa De Tú a Tú de Canal 13, su conductor Martín Cárcamo fue hasta la casa del actor en Vichuquén, instancia en la que pudo recordar sus inicios en el mundo del espectáculo.

Según De la Fuente, sus primeros años como actor fueron muy difíciles, por lo que decidió retirarse del país y buscar oportunidades en México y Estados Unidos.

Durante su periodo en nuestro país, el también modelo sólo participó de cuatro teleseries chilenas entre el 94 y el 97.

Ya decidido, tomó rumbo a América del Norte, donde logró consolidar su rol actoral trabajando para producciones latinas como Soñar no cuesta nada.

Sin embargo, de la Fuente contó que su salida tenía una razón adicional. Y es que sinceró que siempre se sintió excluido de los grupos de actores. “El gremio nunca me aceptó”, dijo.

En una suerte de bullying, el actor aseguró que “ser actor y tener buena pinta es un pecado. Tenía compañeros de actuación que cuando había una mala crítica, la pegaban en el camarín“, expresó a Cárcamo.

“La gente dice: ‘Qué suerte que tienes buena pinta’, pero es lo que me ha causado más problemas en mi vida, más sufrimiento”, afirmó

Consideró que sus diferencias se dieron porque “soy muy poco hippie, me gustan las películas de acción. No me gusta ir al cine a ver una película que no entiendo y decir que es buena. No puedo”, concluyó.