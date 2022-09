“Te vamos a matar”: Cristián de la Fuente revela graves amenazas de muerte tras confirmar que votaba Rechazo

El actor nacional Cristián de la Fuente se refirió a su activa participación en la campaña del plebiscito constitucional, concretamente por la opción del Rechazo.

En la reciente emisión del programa Podemos Hablar, el artista fue consultado sobre por qué los integrantes del mundo del espectáculo que opinaban como él no estuvieron vinculados directamente.

Al respecto, el panelista de televisión señaló que no solamente se dio entre los actores, sino que “hubo animadores, humoristas, artistas, cantantes en general. En este país si tú no estabas con la opción del Apruebo te cancelaban”.

De hecho, señaló que aquellos que sí indicaban estar por el Rechazo “te hacían funas en las redes sociales y eso tenía costos económicos, personales, emocionales y mucha gente no quería tomar ese costo”.

Amenazas de muerte

Además, de la Fuente reveló que recibió una serie de amenazas de muerte. “No llegaron más allá, pero hubo un par que dije ‘estas pueden ser de verdad’ y las denuncié. Era como que: ‘si vienes a tal lugar te vamos a matar’, ‘ten cuidado’ y una serie de cosas que son irrepetibles en la televisión”.

De todos modos, sostuvo que “sabía en lo que me metía y (que) eso tenía consecuencias. Y dije ‘ me la voy a jugar’ porque de verdad creía que había que defender algo. Había que trabajar por evitar que se aprobara algo que yo creía que no era bueno para el país”.

“Gracias a Dios sucedió y el 62% de este país estuvo de acuerdo. Hoy en día hay que trabajar por un proyecto mejor y esa era mi idea. Y tenía la posibilidad de quedarme callado o empezar a trabajar. Dentro de las dos opciones dije ‘voy a hacer algo”, sentenció.