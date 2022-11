El orgullo de Cristián de la Fuente y Angélica Castro: Su hija corrió en una maratón a 8 meses de ser baleada

A ocho meses de haber recibido un impacto balístico luego de sufrir un asalto, Laura de la Fuente, hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, sorprendió a todos al correr la maratón de Viña del Mar.

A través de su cuenta de Instagram, la joven de 18 años compartió diversos registros de su participación en la competencia, donde corrió 10 kilómetros.

Debido a su hazaña, sus padres publicaron orgullosas dedicatorias en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Angélica Castro escribió que su hija es una “fuente de inspiración”.

“Hoy me duermo con el corazón a punto de explotar del orgullo, la admiración y el amor!! Lau, eres una campeona!! Resultado de tu perseverancia, fuerza, disciplina y ganas, hoy corriste 10 K en la maratón de Viña del Mar, en un tiempo sorprendente!! Fuente de inspiración!”, indicó.

Por su parte, de forma separada, Cristián de la Fuente compartió una selfie junto a su hija, a quien destacó como “un ejemplo”.

“10 de marzo 2022, Lau nos dijo en la Clínica Alemana ‘¿creen que voy a volver a caminar?’. 20 de Noviembre 2022, Lau corre sus primeros 10k en la maratón de Viña Del Mar en menos de 1 hora!!!”, señaló en su cuenta de Instagram.

“Eso es una muestra de que en la vida TODO se puede, que no hay obstáculo que no se pueda vencer”, añadió, recordando aquellas veces en que Laura lo iba a ver correr.

“Muchas veces me esperaste en la meta y nos sacamos esta foto, pero tú mordías mi medalla. HOY tengo honor de ser yo quien celebre este triunfo”, dijo en la red social.

“Un triunfo MUY importante, porque no es lo mismo correr 10k cuando nunca has corrido a correrlos después de 8 meses de haber recibido un balazo en ambas piernas. Eres UN EJEMPLO de Fuerza de voluntad y de ESFUERZO. No sabes lo orgulloso que estoy de ti. Eres una campeona. El dolor es temporal, la gloria es para siempre”, cerró.