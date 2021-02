En medio de los cuestionamientos a la institución, el popular animador y actor chileno, Cristián de la Fuente, manifestó su apoyo a Carabineros de Chile.

En el programa online Velvet, el conductor dijo: “ya, aquí me voy a tirar a todo el mundo encima, pero bien por los Carabineros de Chile. Lo que haga o lo que pase con un carabinero no habla de toda la institución”.

Tras eso, añadió: “la portada de LUN mañana será ‘Cristián de la Fuente apoya a Carabineros’ y lo hago. Como dice Yerko, ‘lo dije y qué'”.

Finalmente, sostuvo que “tenemos que empezar a respetarnos, tenemos que todos respetarnos”.

Cristián tiene un vínculo con las Fuerzas Armadas, ya que es oficial de reserva de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). Por lo mismo, utilizó su Instagram para recordar su postulación a la Escuadrilla Halcones.

“El líder de la época, Capitán Cortes, me mira y me dice ‘¿por qué estás de uniforme y no de buzo de vuelo?’ le contesto ‘usted me dijo que viniera de uniforme’ después me dice ‘no viniste de buzo porque no tienes un número’ y me lanza el parche (que voló en cámara lenta a mi mano) y lo recibí sin entender nada porque habían votado según yo que no. Al ver mi cara me dice ‘como volamos los halcones’ y ahí entendí… volamos invertido”, contó.

