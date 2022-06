Cristián de la Fuente responde por Caso Relojes: “Lo único que hice fue vender dos cosas mías a la Tonka”

Cristián de la Fuente fue el reciente invitado al programa Pero con Respeto de Chilevisión, donde se refirió a la causa que abrió el Ministerio Público por una red dedicada al contrabando de joyas y relojes de lujo, en la que estaría vinculado Marco Antonio López (Parived), esposo de Tonka Tomicic.

En medio de las indagatorias, una investigación periodística sostuvo que el actor se encontraba dentro de los nombres sondeados por la Fiscalía. Sin embargo, con el tiempo esta versión fue desmentida por el propio intérprete, quien denunció al medio que difundió esta información ante el 13° Juzgado de Garantía de Santiago.

En conversación con Julio César Rodríguez, explicó por qué su nombre habría aparecido en la investigación. “Es como el cuento del tío, lo único que hice fue vender dos cosas mías a la Tonka y eso fue todo lo que me involucré“, señaló.

“Que me metan en que compré relojes, que eran falsos o robados, que esto y lo otro… Hasta el día de hoy en Twitter tengo unos amigos con arbolitos que me mandan mensajes”, acusó.

Al respecto, De la Fuente indicó que en el último tiempo ha recibido una serie de bromas, las cuales apuntan al robo de relojes y joyas. “Igual son creativos, porque algunos les ponen. Pero te metí en algo que ni siquiera estás metido“, confesó.

A raíz de este caso, también se han generado opiniones cruzadas con una parte de la ciudadanía que no está de acuerdo con su postura política. “Yo me he tirado ciertos grupos encima porque he hablado a favor de Carabineros (…) También indiqué que los constituyentes no han hecho un buen trabajo y aún lo creo. Creo que esa Constitución que hicieron no nos representa”.

