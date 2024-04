Cristián de la Fuente confesó “desagradable” gesto de actriz que lo llevó a irse de Chile

Cristián de la Fuente desclasificó un complejo episodio que vivió en los inicios de su carrera, el que terminó siendo el punto de inflexión para que decidiera continuar su vida como actor fuera de Chile.

El intérprete se confesó en una entrevista con Patricia Maldonado para su canal de YouTube, donde relató un feo momento que le hizo pasar una actriz cuando eran compañeros de trabajo hace más de 25 años.

“Yo tenía compañeros de trabajo que una vez salió una crítica mala mía en una teleserie y una compañera se dedicó a recortar la crítica (del diario) y pegarla en el mural de maquillaje para que todos lo vieran y yo me sintiera del cu…”, reveló.

De todas formas, a pesar de lo mal que lo pasó, el actor comentó que pudo sacar cuentas positivas y que terminó valorando la experiencia.

“Agradezco, porque viendo en perspectiva, en la vida no hay nada malo. Todo los que nos pasa son grandes regalos de la vida que a veces nos sacan de nuestra zona de confort”, explicó.

“Ahí yo dije ‘no voy a seguir trabajando en este país, voy a agarrar mis maletas y me voy a ir’. Si eso no hubiera pasado, yo no me hubiera ido. Después volví a trabajar con esa actriz, muchos años después, y le agradecí. Le dije ‘gracias por lo que hiciste’”, cerró.

Cristián de la Fuente volvió a irse de Chile

Cabe recordar que esta semana, Cristián de la Fuente sorprendió con el anunció de que dejaba nuevamente el país para emprender rumbo a tierras mexicanas en donde tiene un nuevo proyecto laboral.

El actor se había radicado en Chile hace un par de años junto a su ex esposa, Angélica Castro y, Laura, la hija que tienen en común, luego de largos años en Estados Unidos, pero se ha mantenido constantemente viajando a Norteamérica.

