Cristián de la Fuente llegó a Chile por el cumpleaños de su hija en medio de polémica por infidelidad

El actor Cristián de la Fuente arribó este viernes de vuelta a Chile para celebrar el cumpleaños número 18 de su hija Laura, en medio de la polémica por una infidelidad tras ser capturado besando a una joven mexicana en el restaurant “La Única” en ese país.

Las imágenes fueron difundidas por el programa mexicano Primer Impacto y obligaron al rostro a dar explicaciones tras generar un revuelo en redes sociales. “Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, afirmó.

“Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, añadió.

Con respecto a su retorno al país, el actor fue sorprendido el día viernes a las 07:35 de la mañana en el aeropuerto de Santiago en registros difundidos por la periodista Cecilia Gutiérrez en su cuenta de Instagram, quien publicó una foto de Cristián de la Fuente vistiendo una chaqueta verde y portando maletas.

La información fue corroborada por LUN, desde donde detallaron que si bien el cumpleaños de su hija fue ayer, la celebración está programada para hoy, por lo que se cree que durante esta jornada deberá enfrentarse cara a cara a su esposa Angélica Castro y a su familia luego de las imágenes difundidas.

Sin embargo, aún no se sabe si De la Fuente asistirá a la celebración debido al polémico video.