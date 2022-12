“El mayor aprendizaje del 2022 es…”: Cristián de la Fuente realizó balance de su agitado año

Está claro que este 2022 no fue el año de Cristián de la Fuente, quien en marzo fue víctima de una encerrona que dejó herida a su hija y en septiembre fue captado besando a otra mujer, lo que generó el distanciamiento con Angélica Castro.

Por esa razón, el actor hizo una reflexión sobre todo lo vivido durante el 2022 y en conversación con la revista Hola!, comentó que su mayor aprendizaje del año es lo frágil que es la vida.

“El mayor aprendizaje del 2022 es la fragilidad de la vida. Estuve a punto de perderla a principios de año, el día de mi cumpleaños, y lamentablemente mi hija salió herida en ese momento”, dijo recordando la violenta encerrona que vivió junto a Laura de la Fuente.

“Fue uno de los momentos más duros y terribles que he vivido en mi vida, que espero no volver nunca a vivir. No le deseo a ningún padre ni madre que pasen por el dolor de pensar que van a perder un hijo”, añadió.

En esa línea, el intérprete, quien está preparándose en Miami para animar el Miss Universo, valoró la superación que ha tenido Laura, que incluso pudo correr la maratón de Viña del Mar.

“Mi hija hace unas semanas corrió una carrera, la media maratón de Viña del Mar, corrió la carrera de 10 km. En marzo pensábamos que no iba a poder caminar, imagínate, y en noviembre ya estaba corriendo”, señaló.

“Entonces, el aprendizaje más grande y que lo resumí una vez en una frase, es que hay veces en que uno cree que no puede caminar y la vida te enseña y te sorprende al poco tiempo, regalándote la posibilidad de terminar corriendo”, cerró.