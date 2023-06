Cristián de la Fuente emocionado al conocer muerte de ser querido en medio de obra: “Te amo y amaré siempre”

En medio de una gira teatral por México, Cristián de la Fuente se enteró una lamentable noticia que lo llevó a interrumpir su actuación para enviar un sentido mensaje dirigido a Chile.

Según él mismo informó en redes sociales, se trata de la muerte del padre de su mejor amigo, Andrés Franceschini, quien también se desempeñó como actor, según dio a entender arriba del escenario.

“Les quiero pedir un favor especial”, comenzó diciendo a la audiencia al término de la obra. “La vida del actor no es fácil, porque muchas veces estamos de gira, viajando y estamos lejos de nuestras personas queridas”, agregó.

Así, el intérprete comunicó que se enteró en el mismo lugar sobre el deceso, por lo que decidió homenajearlo. “En el intermedio, mientras estaba atrás, me llamaron de Chile y el papá de mi mejor amigo falleció. No solo es mi mejor amigo, porque lo es desde hace 49 años, es mi hermano. Lamentablemente no estoy ahí para darle el abrazo“, agregó.

“Los actores tenemos la tradición de que, cuando un actor muere, lo despedimos con un aplauso y les quiero pedir el más grande de los aplausos para despedir a Andrés Franceschini”, concluyó De la Fuente, visiblemente emocionado.

Posteriormente, fue él mismo quien compartió el emotivo momento en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Hasta siempre Andrés Franceschini! Te amo y te amaré siempre. Gracias por regalarme a Pancho el hermano que la vida me regalo”.