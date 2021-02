Cristián de la Fuente lleva algún tiempo en Chile, en Vichuquén, donde vive. Desde ahí ha estado trabajado en proyectos como el de la revista Velvet en Instagram, con Velvet al Desayuno y colaborando en otros, como la campaña “Seamos Socios” de la Corporación María Ayuda, orientada a asistir a niños vulnerados.

Con su estilo directo, de la Fuente conversó con el programa Palabras Sacan Palabras de Radio Futuro, donde tuvo opinión para diversos temas, entre ellos, los efectos de la pandemia y el estallido social.

“Este país tiene mucha rabia que viene hace muchos años, y es entendible. Hay razones para tener rabia, como las familias que llevan años postulando a una casa y no la tienen o la gente que ve como un grupo se hace rico y ellos cada vez se hacen más pobres”, comentó.

“Es obvio, la rabia se manifiesta y uno puede protestar por ello, pero de ahí a quemar cosas o la violencia creo que hay un límite. Así es donde debemos tener cuidado y ese es mi miedo”, apuntó.

Además, reconoció comprender la sensación de disconformidad en los ciudadanos, “pero eso no da derecho a la violencia y a decir que si no estoy de acuerdo con algo lo destruyo”, afirmó.

Por otro lado, el actor de 46 años se refirió a la política nacional, en el contexto de las campañas por constituyentes y presidenciales que se llevan a cabo. “Hoy es mucho más fácil decirle a la gente lo que quiere escuchar, y eso es una suerte de populismo“.

“El país no puede dar todo gratis, y hay cosas que se pueden y otras que no. La gente está acostumbrada a que le digan lo que quieren escuchar, y si algo no les gusta: ‘voy a quemar esto, lo voy a destruir’. Una sociedad no puede funcionar así, tenemos reglas“, recalcó.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para hablar de una de sus grandes motivaciones actuales, que es su rol de voluntario e hizo una comparativa con las demandas sociales.

“Desde el 18 de octubre del 2019 hemos hablado de dignidad, derechos, una serie de cosas para todos. Es rico pedirlo para ti, pero creo que es más importante pedirlo para niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en su dignidad y derechos. Por eso, creo que es muy importante que instituciones como María Ayuda puedan trabajar para mejorarles el presente y darles alguna suerte de futuro”, destacó.

“Yo no soy de las personas que se sienta a decir ‘esto está mal, esperemos que el Estado lo arregle’. Ahí uno tiene dos formas de enfrentar el problema: reclamar para que algo se haga o trabajar dentro de lo que se pueda para resolverlo (…). No me voy a quedar sentado en la casa reclamando hasta que el Estado lo haga”, enfatizó.