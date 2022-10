A una semana del polémico video: Cristián de la Fuente aseguró que quiere “ser una mejor persona”

Cristián de la Fuente sigue dando que hablar sobre las imágenes que aparece besando a otra mujer en un restaurante mexicano, dejando al descubierto la infidelidad a su esposa Angélica Castro.

El polémico video, viralizado el pasado 26 de septiembre por el canal Univisión, se ha convertido en un tema de conversación en distintos paneles de televisión en México. Fue en ese contexto que habló con la prensa mexicana, siendo sus primeras declaraciones ante las cámaras a una semana del escándalo.

Luego de su regreso a dicho país tras un viaje express a Chile para celebrar el cumpleaños de su hija Laura, De la Fuente fue abordado por un grupo de periodistas que lo esperaban en el aeropuerto.

“Agradezco todo lo que ustedes dicen. Las únicas personas a las cuales tengo que pedir perdón es mi familia. Enmendar el error, pedir perdón y ser una mejor persona“, señaló escuetamente.

Cabe mencionar que horas después de darse a conocer el comentado registro, el también piloto de la FACh reconoció su participación en las imágenes a través de un mensaje enviado al conductor del programa “En Casa”, de la señal Telemundo.

En esa ocasión, afirmó que “cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré (…) Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido”.

Otro detalle que llamó la atención en ese entonces fue que Cristián de la Fuente y Angélica Castro ya no seguían en Instagram, lo cual desató una serie de especulaciones en torno a un posible quiebre de la emblemática pareja.

Recordemos que el animador chileno está casado con Castro desde hace más de 20 años y tienen una hija en común, Laura.