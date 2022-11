Cristián de la Fuente respondió a críticas tras publicación con Angélica Castro: “Hago lo que tengo que hacer”

Tras un turbulento momento para la relación entre Cristián de la Fuente y Angélica Castro, luego de que descubrieran al actor junto a una mujer en México, el intérprete y la presentadora se reunieron para la graduación de su hija, Laura.

Al concluir la ceremonia, el actor publicó una fotografía vistiendo un traje de la Fach en su cuenta de Instagram junto a una sentida reflexión.

“Terminando una gran semana. Hoy tocó trabajo en la @fach_chile_oficial donde con orgullo sirvo como oficial hace más de 24 años. Mañana a continuar con proyectos de actuación. Mi otra pasión. Se vienen muchas cosas nuevas. Agradecido de la vida y viviendo un día a la vez”, comienza la publicación.

“El domingo pasado mi hija me enseñó una lección increíble: ‘hay días en que crees que no vas a poder caminar y sin darte cuenta terminas corriendo’, por eso no dejen de soñar. No dejen de luchar. No dejen de trabajar por sus metas. No dejen de luchar por sus ideales. La vida se construye un día a la vez. Las maratones se corren un paso a la vez…Vamos que se puede!”, termina el escrito.

Si bien en su publicación se ven abundantes elogios, el actor también tuvo voces críticas que lo cuestionaron por la polémica que generó al haber sido sorprendido con una mujer que no era su esposa.

“Yo hago lo que tengo que hacer”

“Pide perdón primero para continuar”, comentó una usuaria en la publicación.

“¿A usted? No entendí. Usted haga lo que tenga que hacer y yo hago lo que yo tengo que hacer”, respondió el intérprete.

Del mismo modo, otra seguidora aprovechó la red social y lo encaró, recomendándole incluir “en tus lecciones el pedir perdón con sinceridad extrema. Reconocer debilidades y quizás un poco de soberbia y sobre exposición”.

“Y también bloquear a la gente mala onda. Así que en 3… 2… 1… Bye!”, replicó De la Fuente.