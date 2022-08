“Cuando ella quiera irse nos vamos”: Cristián de la Fuente y su futuro en Chile si gana el Apruebo

Cristián de la Fuente no sólo ha confirmado que votará Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, sino que también publicó un video en el que hace campaña por su opción.

Es en ese contexto que fue consultado en LUN qué piensa hacer en caso de que el Apruebo gane en el referéndum.



“Me daría una pena terrible, pero no tengo por qué irme si es mi país”, comentó el actor, quien también compartió esta declaración en su cuenta de Twitter.

Asimismo, agregó que “yo me voy a quedar en Chile hasta que mi hija quiera estar acá”.

Eso sí, apuntó que “cuando ella quiera irse nos vamos. Le pegaron un balazo y quiere seguir acá”. Esto, en relación al robo que sufrió en marzo de este año y donde su hija sufrió un disparo.

De la Fuente también hizo noticia el lunes, cuando envió una carta al comando Apruebo x Chile por el uso de su imagen en la franja televisiva, sin embargo, los responsables de la pieza fueron Apruebo por el Agua.

Me daría una pena terrible, pero no tengo por qué irme si es mi país Me voy a quedar en Chile hasta que mi hija quiera estar acá. Cuando ella quiera irse nos vamos. Le pegaron un balazo y quiere seguir acá”, remató. #leahorroelclick https://t.co/gp3XYg3fNO

— CristiandelaFuente (@iamdelafuente) August 10, 2022