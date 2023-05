“Mi cuerpo no está a la venta”: Cristián de la Fuente apareció sin polera y le lanzaron fajo de billetes en plena obra

Un controversial momento ocurrió en medio de la obra de Los Amantes Perfectos, tras la aparición del actor chileno Cristián de la Fuente en la escena. Así se viralizó en redes sociales, luego que una mujer le lanzara fajo de billetes en plena presentación en Irapuato, México.

El suceso fue justo después que el intérprete apareciera en medio del público por sorpresa. Tal como se puede observar en el registro, él se encontraba sin polera y recibió una serie de halagos por parte de los presentes.

Tras su aparición, caminó directamente al escenario, mientras lo gritos y silbidos continuaban, hasta que vistió su torso y comenzó a arreglar lo que parece ser un micrófono.

Pero fue en ese momento que una mujer irrumpió en la plataforma y, con total tranquilidad, de su cartera sacó un fajo de billetes para lanzárselos al actor.

“¿Qué pasó?”, se le escucha preguntar a De la Fuente, quedándose quieto y mirando todo lo que estaba ocurriendo. Aunque rápidamente un hombre se acercó al lugar y sacó a la implicada, ayudándola a bajar de las escaleras para salir del escenario.

Finalmente, un segundo sujeto intervino para retirar el dinero y devolverlo a la mujer. Así, el intérprete continuó con la obra.

En redes sociales se levantó una polémica al respecto, ya que algunos condenaron el actuar de la mujer, mientras que otros quedaron suspicaces dado que creen pudo ser parte de una performance.

Mira el momento a continuación:

Cristian de la Fuente pasó un incómodo momento en pleno escenario luego de que una mujer subiera para aventarle un fajo de billetes pic.twitter.com/bS9oueNcBN — Lo + viral (@VideosVirales69) May 17, 2023

Al término de su presentación, Cristián de la Fuente fue abordado por periodistas para hablar sobre su performance. De esa manera, le consultaron respecto de esta intervención bastante particular.

Sobre esto señaló que “ojalá que la señora lo done a alguna fundación o algo”.

“Dicen que el dinero era para ti… una noche linda”, le replicó una periodista, pero el actor se remitió a señalar tajantemente que “no, no, no. Mi cuerpo no está a la venta”, consignó TV y Novelas.