Cristián de la Fuente por video besando a otra mujer: “Tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia”

Cristián de la Fuente se encuentra en el ojo del huracán, luego que medios mexicanos revelaran imágenes en donde supuestamente aparece engañando a su esposa Angélica Castro.

De acuerdo al video difundido por Univisión, De la Fuente fue captado el pasado 15 de septiembre besando a otra mujer al interior de un restaurante en México.

El tema ha sido ampliamente discutido en medios de comunicación aztecas. Sin embargo, fue durante la emisión del programa “En Casa” de Telemundo, donde uno de los conductores, Carlos Aydan, tomó contacto con el chileno.

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, afirmó en declaraciones consignadas por Glamorama.

Asimismo, el también piloto de la FACh sostuvo que “es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”.

