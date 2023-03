“Los perros y los niños son lindos”: Cristián Riquelme muestra el desastre de sus mascotas con su casa rodante

Si hace algunos días fue la tele destruida por sus hijos, ahora fue algo mucho más grande e importante para Cristián Riquelme, actor que volvió a pasar algunas rabias en su casa.

El artista subió un nuevo video a su Instagram en el que mostró la tremenda “sorpresa” que le dejaron esta vez sus mascotas, quienes se propasaron con un bien muy querido.

“Les cuento otra cagadita, pero no de mis hijos esta vez”, dijo el ex integrante del jurado de Yo Soy para anticipar lo que se venía.

Riquelme contó que llegó a su domicilio y notó algo extraño en su perrita, a la que encontró que estaba “muy calladita. Y me encuentro esto en el suelo. Cables y corrugado de forro”.

Pero no se trataba de elementos sueltos y no de cualquier cosa, sino que era nada menos que su casa rodante. Inmediatamente, el actor intentó darle contacto y notó que no partía, por lo que su cara cambió repentinamente.

“Me me metí abajo de la camioneta. Cáchate, cacha, me cortó todos los cables. ¿Usted pensaba que lo del televisor fue grave? No, eso es niño de teta al lado de esto”, dijo en su clásico humor en el video que revolucionó las redes sociales.

El reconocido artista insistió en que su casa rodante “hizo cortocircuito y no parte. No anda. Me quedé en panne”, lanzando después una llamativa frase: “No, si los perros y los niños son lindos, pero se mandan las medias cagadas”.