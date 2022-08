“Cada vez está más peligroso”: Cristián Riquelme reveló los motivos por los que se irá a vivir fuera de Santiago

Fue a fines del 2021 cuando el actor nacional Cristián Riquelme confirmó sus planes de irse a vivir afuera de la Región Metropolitana junto a su esposa, Claudia Quinzio, y su pequeño hijo.

En esta ocasión, el artista reveló el principal motivo por el que pretende salir de la capital, ubicándose en las cercanías de la costa con su familia.

En entrevista con Pagina 7, el ex jurado del exitoso programa Yo Soy indicó que desde hace un buen tiempo intenta cambiarse, aclarando que “no es que no me guste Santiago, hay muchas cosas buenas, pero también malas”.

En particular, Riquelme apuntó a que “últimamente ha habido muchos actos de delincuencia. Yo, particularmente, viví uno afuera de mi casa. A un amigo lo asaltaron, a otro le robaron el auto y a un pariente le hicieron un portonazo.

“Cada vez está más peligroso, es algo concreto. Ya está cerca, ya lo viví. Así que decidí que tenía que irme de Santiago. Me construí una casa cerca de la playa, como a una hora de la ciudad. Pienso irme a vivir allá dentro de un tiempo”, agregó.

El actor señaló que su esposa también fue víctima de un incómodo episodio hace algún tiempo. “Un auto se estacionó detrás de ella, se bajaron unos tipos, arrancó y la siguieron hasta que llegó a la comisaría más cercana, ahí los sujetos se fueron”, contó.

Debido a esta serie de sucesos es que el artista optó por instalarse lejos de la capital. “No estoy esperando que pase algo para tomar cartas en el asunto (…) Prefiero pasar ese tiempo manejando (a Santiago) que criar a mis hijos en una ciudad tan peligrosa y que mi señora esté constantemente en peligro”, insistió.