“Falta de humanidad”: La férrea defensa de Cristián Sánchez a desubicado comentario sobre Claudia Conserva

El animador de televisión Cristián Sánchez no dejó pasar un insólito comentario en redes sociales sobre la salud de Claudia Conserva, quien actualmente padece cáncer de mama.

Justamente, la también conductora de televisión reapareció este martes en Instagram al compartir una foto y una reflexión sobre cómo han sido sus últimos meses.

“El cáncer es un drama que nos afecta a todos … verdad, Aslan? Un abrazo apretado a los enfermos y sus familias, no es fácil esta enfermedad… Todos sufrimos, el entorno se ve afectado”, fue parte de lo que escribió.

La defensa de Cristián Sánchez

Tras esto, el periodista salió al paso de un comentario en el que se cuestionaba el comentado caso. “Ojalá Claudia Conserva supere el cáncer, pero que le ponen color. Hay gente peor y con menos recursos invisibilizada con esta enfermedad”, dijo el usuario.

Ante esto, Sánchez reaccionó a través de una historia: “Ningún enfermo de cáncer ‘le pone color’. El cáncer no respeta nada, tampoco le importa si tienes plata o no. Sólo destroza, y no sólo al que lo vive, sino que a toda su familia”, dijo en primera instancia.

A esto agregó tajantemente que: “decir ‘que le ponen color’ es no entender nada. Y de una falta de humanidad, empatía y sensibilidad que realmente impacta”.