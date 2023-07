Cristián Sánchez recordó la muerte de su hermano con desgarrador mensaje: “Te lloramos, nos dueles”

Han pasado dos años desde su partida y, según evidenció, se siente como si el tiempo no hubiese avanzado. Nos referimos al conductor de televisión Cristián Sánchez, quien este martes recordó la muerte de su hermano Aníbal tras una larga lucha contra el cáncer.

Un 4 de julio como hoy, pero de 2021, el periodista sufrió este golpe que marcó su vida personal y que decidió recordar con una emocionante publicación en Instagram.

Al igual que el año pasado, Sánchez comenzó esta dedicatoria refiriéndose a su hermano como “Cuchumbi”.

“Han pasado dos años y siento que te has preocupado de iluminarnos con esos ojazos celestes, con tu luz permanente y con esa sonrisa enorme que contagiaba a todos”, escribió.

“Es que lo lindo es que siempre estás!!! En mi corazón, en mis recuerdos… te veo en todas partes“, continuó.

Ahondando en estas experiencias, el comunicador reveló que “te veo en el aguilucho que permanentemente nos viene a visitar en el jardín; te veo en cada cosa que me pasa y digo ‘éste es Cuchumbi que me quiere decir algo’; te veo en sueños; te veo en la calle cada día, en cada esquina, se me paran los pelos porque creo que te veo, y no eres tú”.

Por otro lado, Sánchez se refirió a sus sobrinas, quienes son hijas de Aníbal, asegurando que hasta la fecha “nos acordamos de tu generosidad, de tu picardía, de tu sencillez, de tu empatía y de tu forma de vivir la vida”.

“Te echamos de menos!!! Te lloramos. Nos dueles!!!”, cerró en el sentido post.