Cristián Sánchez vivió agobiante momento en el baño de su casa

“¡No lo puedo creer! Me quedé encerrado en el baño justo cuando nuestro hijo mayor se va de intercambio por siete meses. No me pude despedir”, fue como Cristián Sánchez comunicó lo sucedido.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde compartió un video que grabó justo cuando estaba encerrado en el baño de su casa, hecho que ocurrió durante este fin de semana.

La situación al comienzo no pareció preocuparle demasiado, aunque tras varios intentos por abrir la puerta desde ambos lados e incluso con ayuda de su familia, todo dejó de ser gracioso.

“Me empecé a desesperar”

“Al principio empecé a forcejear y aplicar un poco de fuerza. Levanté la puerta y al final me empecé a desesperar”, comentó el animador sobre su percepción de lo vivido a LUN.



Además, según comentó a través de la red social, Sánchez sufre de claustrofóbia, por lo que luego de un rato atrapado en el baño se sintió más que incómodo.

“Me pasaron por debajo una moneda y una llave, pero esta cerradura es más cotota y es más difícil de abrir. Estuve casi dos horas encerrado“, contó sobre la ayuda que su esposa Diana Bolocco y sus hijos le prestaron.

¿Cómo logró salir?

La maniobra necesaria para sacar al animador resultó más complicada de lo que se podría imaginar. De hecho, tuvo que acudir un cerrajero hasta la casa para poder ayudarlos.

Aunque no obtuvo resultados con los métodos tradicionales, sino que mediante una cierra eléctrica, algo que podría parecer muy extremo.

“El proceso fue largo, debe haber estado el cerrajero unos 15 minutos. Le metió entre la puerta y el marco una almohada que empezó a inflar. Terminó con una herramienta cortando la cerradura“, cerró Cristian Sánchez.

