La insólita situación que dejo a Cristian Sánchez encerrado en el baño y sin despedirse de su hijo

Durante la mañana de este viernes Cristián Sánchez vivió una insólita situación al quedar encerrado en el baño y tener que despedirse de su hijo a través de la puerta, quien partió de intercambio a Europa por 7 meses.

El conductor finalmente no pudo ir a dejar a su hijo al aeropuerto y mientras se encontraba encerrado, comenzó a hacer un live en Instagram al interior del baño donde relató la tragicómica situación, asegurando que le pasaron hasta monedas para abrir la puerta pero no tuvo éxito.

Minutos después comentó que había intentado contactar a un cerrajero pero lamentablemente la familia no podía esperarlo y tuvieron que irse rápidamente a dejar a su hijo Pedro para que no perdiera el vuelo.

“No puedo tener tan mala cueva, tan mala suerte, estoy encerrado en el baño, ¿pueden creer que estoy encerrado en el baño? No puedo salir, esta mierda no funciona y lo peor es que tenía que ir a a dejar a nuestro hijo mayor que se va a Europa por siete meses. Justo hoy día, no pude ir al aeropuerto y me tuve que despedir por la puerta, que chu…”, relató Sánchez en vivo para sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristián Sánchez B. (@crissancheztv)

Síguenos en