“Te veo en todas partes”: El sentido mensaje de Cristián Sánchez a un año del fallecimiento de su hermano

El periodista y conductor de televisión Cristián Sánchez recordó este lunes a su hermano Aníbal, quien falleció el 4 de julio del año pasado tras una larga lucha contra el cáncer.

“Cuchumbi lindo, ha pasado ya un año pero siempre estás. En mi corazón, en mis recuerdos. Te veo en todas partes”, comenzó diciendo a través de su cuenta de Instagram.

En la misma publicación, que incluye fotografías que recuerdan a su hermano, indicó: “Te veo en la Cotepinita y en la Emi (sus dos hijas); te veo en el aguilucho que permanentemente nos viene a visitar en el jardín; Te veo en cada cosa que me pasa y digo ‘este es Cuchumbi que me quiere decir algo’”.

“Te veo en sueños (muchas veces y cada vez más reales); te veo en la calle cada día, en cada esquina, se me paran los pelos porque creo que te veo, y no eres tú. Pero estás en todos lados y me gusta”, agregó.

Finalmente, Cristián señaló que “me encanta tenerte y sentirte cerca, con esos ojos celestes gigantes y esa sonrisa que nunca se apagará. Te quiero mucho”.