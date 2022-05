La respuesta de Cristina Morales, esposa de Gary Medel, por polémica “funa” contra fiscalizadores de salud

Todo era alegría y música hasta que le solicitaron el Pase de Movilidad para ingresar al concierto de Karol G en el Movistar Arena. En ese entonces, y pese a que contaba con las tres vacunas contra el COVID-19, su documento se encontraba inhabilitado por la desactualización de la información, negando el paso del futbolista Gary Medel.

Como bien se sabe, esto desató su furia y una posterior “funa” a los funcionarios de la salud que le prohibieron la entrada. Pero luego de esto, llegaron la disculpas por parte del Pitbull, quien aseguró que se equivocó y se le “soltó la cadena” en relación a su reacción.

Ahora fue el turno de su esposa, Cristina Morales, para referirse a esta polémica que no pasó desapercibida en redes sociales ni menos para las autoridades.

Mediante una historia en Instagram, tras ser consultada sobre si le dijo algo a su pareja por lo ocurrido en esa instancia, declaró que “esas cosas quedan en casa. Se felicita en público y se corrige en privado“.

Aunque la periodista no solo tuvo palabras para ese hecho en particular, ya que un seguidor o seguidora también le preguntó por la posibilidad de que el seleccionado nacional y su familia regresen a Chile.

Al respecto, Morales indicó que este retorno lo ve difícil.

“A uno no le gusta ir a sitios donde no fue feliz. Yo tuve malas experiencias las veces que estuve (en Chile), entonces no me motivo a ir (no lo digo por la gente eh)”, explicó.

Finalmente, y en relación a lo anterior, un usuario o usuaria fue más insistente y de forma tajante le consultó si es que es verdad que ella no le da “permiso” al Pitbull para volver al plantel de la UC.

“Acaso piensan que yo soy su madre? El trabajo es trabajo, que vaya donde tenga que ir“, sentenció.