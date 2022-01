La periodista y pareja de Gary Medel, Cristina Morales, defendió su relación con el defensa de la selección chilena tras ser acusada de “robar” el dinero que actualmente gana el futbolista nacional.

La influencer abrió en su cuenta de Instagram la caja de preguntas a sus miles de seguidores, quienes mayoritariamente le enviaron saludos y mensajes de apoyo mientras está a la distancia del Pitbull.

Pero un usuario la cuestionó y consultó: “Antes de Medel, ¿a quién le robabas dinero?”, lo que provocó la molestia de Morales, quien le respondió con un extenso mensaje.

Lee también: La defensa de Jorge Valdivia por comentarios negativos en romántica foto de Daniela Aránguiz

“Tenía ganas de un dardo así”, comenzó la ibérica, añadiendo que antes de iniciar su relación con el bicampeón de América tenía un trabajo “guapísimo” y que “el caballero me conoció bien en cuanto a lo material”.

“No eran cosas lujosas, pero tampoco me sacó debajo de un puente. Ya tenía un iPhone 4 que era de lo último, zapatillas de marca, pecho operado y coche (auto) propio con el cual iba a verle de Granada a Sevilla”, agregó.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que Cristina aseguró que la pregunta era “fea”, aunque de igual manera señaló que “me ha hecho gracia. Insisto, yo tengo una formación académica y antes de él me he pegado la vida padre en todos los sentidos”.

Lee también: Con contracciones y escuchando Pink Floyd: Belenaza realizó transmisión en vivo antes de su parto

“Así que no hables si no sabes un carajo”, sentenció la comunicadora, pareja de Medel desde el 2014 y con quien tiene dos hijos.