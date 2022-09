“Seguiré ganando dinero igual”: Cristóbal Romero responde a las críticas por su opinión sobre la “gente pobre”

Cristóbal Romero, quien se hizo conocido tras participar en el docureality Perla, tan real como tú, respondió a las críticas tras publicar un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

En el registro publicado a través de su cuenta de TikTok, el joven entregó una reflexión respecto a la “gente pobre” y la “envidia”, lo que ha generado opiniones divididas entre los usuarios.

“Duele decirlo, pero la gente pobre al ver a alguien con éxito o en una posición de superioridad, en vez de sentir admiración y aprender, lo que hacen es sentir envidia y criticar”, señaló.

“Pero ellos no se dan cuenta que en vez de comprarse el último iPhone o gastar todo ese dinero en unas zapatillas Gucci, que no pueden permitirse, no lo invierten en una idea o emprendimiento, pero aquí es más fácil criticar”, agregó.

La publicación desató una serie de comentarios como “Karol Dance de cuarta”, “Personajes que involucionaron”, “que estai’ hablando, la audacia” y “hermanito, primero aprende lo que significa el concepto pobreza y sus dimensiones”.

La respuesta de Cristóbal Romero

Luego del revuelo por sus declaraciones, Romero utilizó sus historias de Instagram para sostener que sus dichos fueron sacados de contexto. “Esto me da la razón nuevamente”, dijo, asegurando que se encuentra “cambiando vidas de personas con una escuela de educación financiera” y “dando consejos motivacionales para emprendedores”.

“Vende más destruir que ayudar. ¿En esto realmente quieren enfocar sus críticas? ¿Vas a ser alguien pobre de mente? ¿Vas a gastar tu tiempo en ver esa estupidez, en vez de estar concentrado en tu lucha diaria?”, cuestionó.

En ese sentido, aseguró que “nunca vas a llegar lejos si te dejas llevar por las masas y haces lo que todos hacen. Lamentablemente para su disgusto, yo seguiré ganando dinero igual, porque dependo de mercados financieros y no de la opinión de la gente“.

“Yo seguiré enfocado en trabajar, inspirar y enseñar a las personas que me lo pidan. Amén”, cerró la ex figura televisiva.

Revisa las respuestas acá: