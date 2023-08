“No fue una broma”: La dura crítica de Karen Bejarano a Lucas tras recordar conflicto con Pincoya

Karen Bejarano, quien se ha convertido en una activa comentarista de Gran Hermano Chile en redes sociales, criticó sin filtro a Lucas Crespo tras sus dichos en la entrevista con el panel este lunes en Chilevisión.

La cantante y ex figura televisiva apuntó a las declaraciones del joven de 23 años sobre su conflicto con Jennifer Galvarini, donde la trató de “guarén de circo” y activó un desodorante en medio de la discusión.

Crespo indicó que la chilota “se reía de mí en mi cara, decía ‘es que este es un ahue…, da pena’. Muchas veces me lo decía porque estaba Fran con Rai al lado”.

“Se empezaron a dar una serie de faltas de respeto, como ‘este ahueo… no hace nada, agarrémoslo para el hue… constantemente’. Yo fui, me paré y dije todos los argumentos que tenía”, afirmó el ex jugador.

En esa misma línea, aseguró que “yo argumento y peleo a palabra desde el humor y la ironía, dije lo del guarén como una talla (…) Es una palabra fuerte, pero que venía en post de una dinámica”.

“El desodorante, que me decían que se vio como algo violento, yo lo tenía porque como sabía que cuando terminara me iban a agarrar a chuchadas de arriba para abajo. Mi estrategia para molestarla era tirar desodorante al piso y al aire lejos de ella“, se defendió.

Karen Bejarano critica a Lucas Crespo

Luego de los primeros dichos de Lucas tras salir del encierro, Karen Bejarano cuestionó las palabras del estudiante de Psicología y lo llamó a hacer un “mea culpa”.

“Espero que, al igual que Trinidad, Lucas sea capaz de darse cuenta que la cag…”, partió diciendo la ganadora de El Discípulo del Chef en su cuenta de Twitter (X).

Asimismo, apuntó que “hasta ahora ninguno de los eliminados ha hecho un mea culpa en el estudio. Lo del desodorante, no fue una broma… ¡fue agresión!“.

Espero que al igual que trinidad, Lucas sea capaz de darse cuenta que la cago. Porque hasta ahora ninguno de los eliminados ha hecho un meaculpa en el estudio. Lo del desodorante, no fue una broma… fue agresión! #theluloshow #TheLulosShow — Karen Paola (@KARENBEJARANOTV) August 22, 2023

Síguenos en