“Una burla”: La crítica que se repitió durante show de Men At Work en Viña 2024

Met At Work cerró la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2024, una jornada que también contó con las exitosas presentaciones de Maná y Luis Slimming.

El grupo australiano conquistó al público con un repertorio cargado de clásicos, entre ellos Down Under, Who Can It Be Now? y Overkill.

Cada uno de los integrantes se lució en su rol, pero las mirada estuvieron puestas en el vocalista Colin James Hay, quien sus 70 años sigue manteniendo una voz impecable.

Asimismo, la banda emocionó al “monstruo” tras dedicar unas palabras a los damnificados por los incendios forestales en la Región de Valparaíso.

“Hola, Viña del Mar. Nosotros estamos muy felices de estar aquí. Nos gustaría enviar nuestro amor y apoyo a las víctimas de los recientes incendios“, expresó Colin.

La gran crítica durante show de Men At Work

A través de redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), los usuarios no perdonaron que Met At Work subiera a la Quinta Vergara pasadas las 2 de la madrugada.

Lo anterior se suma a las críticas contra la organización del certamen por “cortar” el show de los australianos cuando llevaban casi 50 minutos de concierto.

“Les debería dar vergüenza”, “una burla”, “falta de respeto” y “salieron muy tarde” fueron parte de los comentarios que se repitieron en la plataforma.

Revisa algunas reacciones acá:

Que lata que estuvieran tan poco tiempo, les debería dar verguenza #MenAtWork #VinaDelMar2024 pic.twitter.com/NgswfnhO6g — capibarainfeliz (@taanid) February 28, 2024

#MenAtWork debió salir primero hoy! Una burla que a 35 min de empezar ya les estén dando la gaviota para terminar el show 🤦🏻‍♀️ #FestivaldeVinadelMar2024 — B⚡️ (@belen_moreiraa) February 28, 2024

A esa gente que pagó su entrada para ir a ver #MenAtWork y que tuvo que bancarse a Maná mucho rato, al comediante y la competencia, derechamente LES FALTARON EL RESPETO. Hay artistas que están 2 horas, y hoy #MenAtWork 50 min con suerte. Una burla — B⚡️ (@belen_moreiraa) February 28, 2024

Andrea Bocelli y Men at Work sin lugar a dudas fueron el plato fuerte de este festival. Sin embargo, a este último tuvieron que lanzarlo de los primeros, y no a la cola, cuando muchos ya se han ido a sus respectivos hogares #viña2024 #MenAtWork — Ελ Τζότα Έμε ☕️ (@miistertroll) February 28, 2024

Qué paja debe ser pal viejito de #MenAtWork viajar 14 horas en avión y tener un jetlag de medio día para tocar 50 MINUTOS TODOS CAGAOS.

Comiencen el Festival a las 21:00 hrs, mínimo. — Chapu (@MatiasinRitalin) February 28, 2024

Lo más desagradable para un artista es tocar y ver cómo se retira el público . Salieron muy tarde. #MenAtWork — Gustavo Lazo Concha (@TalloLazo) February 28, 2024

Una banda con la trayectoria e historia de #MenAtWork no debería por qué salir pasada las 2AM, cuando la gente ya empieza a irse lentamente con el transcurso de los temas. Eso no puede ser más falta de respeto — Claudiazo (@JavierMSC4) February 28, 2024

Q vergüenza que la gente se hubiese ido tan rápido y weon que no hayan valorado a Men At Work como lo merecía, they deserved more y que rabia tmb que los hayan hecho cantar a las 2 de la mañana… pesimooo pésimo #MenAtWork — isii (west) (@isiiwest) February 28, 2024

Síguenos en