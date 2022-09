“Karol Dance de cuarta”: Critican a Cristóbal Romero, ex integrante de Perla, por reflexión sobre “la gente pobre”

Cristóbal Romero, quien se hizo conocido tras participar en el docureality Perla, tan real como tú, lleva un tiempo alejado de la televisión y actualmente está enfocado en temas relacionados al Bitcoin y el mundo de las inversiones.

En ese contexto, un reciente video publicado a través de sus cuentas de Instagram y TikTok ha generado opiniones divididas en redes sociales, donde entregaba una reflexión respecto a la “gente pobre”.

“Duele decirlo, pero la gente pobre al ver a alguien con éxito o en una posición de superioridad, en vez de sentir admiración y aprender, lo que hacen es sentir envidia y criticar”, señaló.

“Pero ellos no se dan cuenta que en vez de comprarse el último iPhone o gastar todo ese dinero en unas zapatillas Gucci, que no pueden permitirse, no lo invierten en una idea o emprendimiento, pero aquí es más fácil criticar”, dijo Romero.

En ese sentido señaló que “aquí es más fácil criticar”, sin embargo destacó que “obviamente hay excepciones, pero se da que la gran mayoría le pasa eso: Envidian, en vez de admirar y aprender. Y tú, ¿qué opinas?”.

La publicación desató una serie de críticas, especialmente en TikTok, donde distintos usuarios dejaron comentarios como “Karol Dance de cuarta”, “Personajes que involucionaron”, “que estai’ hablando, la audacia” y “hermanito, primero aprende lo que significa el concepto pobreza y sus dimensiones”, fueron parte de las reacciones.

Revisa el video acá: