Tuiteros critican a Jorge Aldoney por cuestionado comentario político en Gran Hermano

El participante de Gran Hermano, Jorge Aldoney, ha sido duramente cuestionado en redes sociales tras emitirse una conversación política con Alessia.

Gran Hermano, el exitoso programa de Chilevisión, ha dado bastante de qué hablar, y uno de los temas que llamó la atención del público chileno fueron los dichos del participante de 27 años.

Jorge estaba junto a Alessia conversando en la cocina, cuando el actual Mister Chile le pregunta si “el voto de una persona con doctorado, vale lo mismo que el de una persona que no tuvo educación”, a lo que la ex participante de The Voice responde “eso siempre lo he pensado”.

A lo que Aldoney agregó “si tú lo piensas, técnicamente no”. Frente a este comentario las personas dieron a conocer su descontento a través de las redes sociales.

Cuando uno pensaba que Jorge no podría ser más nefasto aparece con estos comentarios 💀#granhermanoChvpic.twitter.com/xFGskoR5R9 — Agú 🌷 (@Gayane_Mello) August 2, 2023

La reacción en redes sociales al comentario de Jorge

Este comentario dio pie para que miles de personas a través de Twitter dieran a conocer su opinión frente a esto: “¿Y qué doctorado tiene Jorge? Ah verdad que salió “bonito”, “Esta gente es tan retrograda, ignorante e invisibilizada. Mira que andar discutiendo sobre voto censitario en el 2023”, “esos votos que le voy a dar cuando esté en placa, esos sí van a valer”; fueron algunos de los críticas.

Voto censitario

Tras los dichos del participante se comentó sobre el voto censitario, que rigió hasta 1887, fecha en que fue eliminado.

Esta normativa no establecía el voto como un derecho, sino que lo garantizaba solo para los sectores “altos” de la sociedad, en una clara política clasista.

Muchas de las personas compararon los dichos de Jorge con los de la doctora Cordero, que en el 2013 en una entrevista dio a conocer su opinión sobre el “censo electoral”, declarando que una persona con estudios o sin estudios “no pueden valer lo mismo”.

Cordero señaló que “el voto de una persona como yo, que tiene una profesión universitaria, que ha trabajado en en hospitales públicos, no va a valer lo mismo que el voto de mi Bertita, que es mi asesora del hogar”.

Junto con eso, la ahora parlamentaria incluso llegó a decir que “a mí me deberían dar 10 papeletas”.

