Critican a político surcoreano por torcer el brazo de V de BTS en ceremonia pública

Un incómodo momento vivió V de BTS durante el jueves, en una actividad que se viralizó no precisamente por los mejores motivos, sino por una controversia.

Tal como se ve en la imagen del momento que se compartió en redes sociales, todo se produjo cuando Kim Tae-hyung saludó a Jang Sung-min, el oficial de coordinación de políticas de la oficina presidencial de Corea de Sur, según medios de ese país.

En ese momento, el político de ultra derecha tomó la mano del maknae del grupo y lo elevó ante las cámaras que fotografiaron el momento, en medio del evento para candidatear la ciudad de Busan como la casa de la Exposición Universal 2030.

El problema, y lo que causó mayor molestia en army, los fans de Bangtan Sonyeondan (el nombre completo del conjunto), fue que para que el funcionario público obtuviera su foto torció fuertemente el brazo del idol en la ceremonia llevada a cabo en las oficinas de HYBE, la casa de RM, Suga, Jimin, Jin, J-Hope Jungkook y V.

De hecho, fue el propio V quien hace un gesto de incomodidad ante la situación y se esfuerza por mantener el brazo estirado en medio de la situación.

Esto fue rápidamente captado por la prensa surcoreana y en redes sociales, donde cuestionaron el actuar Jang, quien ha sido criticado por sus posiciones conservadoras en torno a las diversidades sexuales.

A senior aid to President is under fire after a video shows him twisting the arm of BTS member V for a photo op at the event appointing the group as the ambassadors of the World Expo 2030 Busan.pic.twitter.com/ASSIGG9OYk

— Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) July 22, 2022